Бомбардировка драмтеатра в Мариуполе. Через год после атаки оккупанты уничтожают доказательства преступления — Зеленский обещает наказать РФ 16 марта, 10:21 Уничтоженный россиянами драматический театр в Мариуполе, 2 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты год назад, 16 марта, сбросили мощнейшую бомбу на драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей. Украина обещает привлечь РФ к ответственности за целенаправленную атаку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Рядом со зданием была надпись „Дети“, которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа», — говорится в его Telegram.

Видео дня

Сейчас российские оккупанты разбирают здание мариупольского драмтеатра, чтобы уничтожить доказательства своего военного преступления, и загородили его. Видео опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко.

Авиация россиян разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года, когда в укрытии могли находиться около 1300 человек. По словам мэра города Вадима Бойченко, в театре погибли около 300 человек.

Агентство Associated Press провело расследование и заявляло, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей.