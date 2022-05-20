Оккупанты закончили разбор завалов и вывезли тела погибших из драмтеатра в Мариуполе — советник мэра 20 мая, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Разбомбленное россиянами здание драматического театра в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Российские оккупанты 20 мая закончили разбирать завалы Драматического театра в Мариуполе, на который сбросили мощную авиабомбу, и вывезли из города тела погибших.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале сообщил, что погибших похоронили под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.



Видео дня

«Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре… Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю, какой. Ярость. Просто ярость», — написал он.



Накануне Петр Андрющенко сообщал, что 18 и 19 мая российские оккупанты по меньшей мере несколько раз вывозили грузовиками тела погибших под завалами Драмтеатра в сторону Старого Салтова. Россияне заставляли мирных жителей города разбирать завалы.

Российские оккупанты разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находились более 1300 человек, 16 марта. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в театре погибли около 300 человек.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей. Журналисты и городские власти обнаружили по меньшей мере три братские могилы возле Мариуполя.

8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко заявил, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек.



Два месяца в бункере на Азовстали. Это невозможно описать – Наталья Бабеуш, жительница Мариуполя https://www.youtube.com/embed/muC6rjNE6Ik

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.