12 октября 2018, пятница

Драка со стрельбой на Лесной в Киеве: появилась информация от полиции

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Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин

Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин

В полиции прокомментировали ночную драку со стрельбой возле станции метро Лесная в Киеве, в результате которой 34-летний мужчина попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, по предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом с входом на станцию метро Лесная. Здесь находились две компании нетрезвых мужчин, между которыми первоначально возник словесный конфликт, а затем драка. При попытке бегства один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия.

В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение.

Мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле ВАЗ. Полиция устанавливает причины и участников драки.

По словам свидетелей, инициатором драки был мужчина, которого доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что возле парка Киото в районе метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой.

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