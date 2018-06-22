Драка с пограничниками в кафе Мариуполя: суд избрал подозреваемым меру пресечения

За избиение пограничников в кафе задержали двух человек

Суд Мариуполя избрал меру пресечения двум подозреваемым в избиении офицеров Госпогранслужбы.

Как сообщили в областной прокуратуре, одного из подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн, другому назначили круглосуточный домашний арест.

Прокуратура не согласилась с решением суда относительно домашнего ареста одного из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу.

Подозреваемым инкриминируется ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, что совершенное группой лиц) УК Украины.

Напомним, что вечером 17 июня в одном из кафе Мариуполя Донецкой области произошла драка между охраной и пограничниками. В результате 34-летний пограничник получил перелом нижней челюсти. Также телесные повреждения получила 30-летняя сотрудница Госпогранслужбы.

К избиению двух офицеров пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения.