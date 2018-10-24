24 октября 2018, среда

Драгобрат засыпало снегом: пользователи делятся видео с Карпат

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Толщина снежного покрова составляет уже около 10 см
Фото: snegtravel/Instagram

Толщина снежного покрова составляет уже около 10 см

В ночь на среду, 24 октября, украинский горнолыжный курорт Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области засыпало снегом.

Соответствующими видео с заснеженными горами делятся пользователи соцсетей.

По имеющимся данным, толщина снежного покрова составляет около 10 см. При этом снег продолжает падать.

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#трембита#драгобрат#готель-Трембита#2018#2019#

Публикация от Александр Сальников (@aleksandr.salnikov)

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#Trembita#Snow#Dragobrat#Trembita#

Публикация от Александр Сальников (@aleksandr.salnikov)

Ранее сообщалось, что в украинских Карпатах ночью выпал снег.

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