Драгобрат засыпало снегом: пользователи делятся видео с Карпат

В ночь на среду, 24 октября, украинский горнолыжный курорт Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области засыпало снегом.
Соответствующими видео с заснеженными горами делятся пользователи соцсетей.
По имеющимся данным, толщина снежного покрова составляет около 10 см. При этом снег продолжает падать.
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Ранее сообщалось, что в украинских Карпатах ночью выпал снег.
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