Драбинко подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия Сегодня, 11:18 2935 Цей матеріал також доступний українською Александр Драбинко/Facebook Драбинко подал иск о защите чести и достоинства Александр Драбинко/Facebook

Печерский районный суд Киева зарегистрировал иск митрополита Православной церкви Украины Александра Драбинко к главе УПЦ Московского патриархата Онуфрию (Березовскому).

Как сообщили в пресс-службе Переяславско-Вишневской епархии, иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

В епархии напомнили, что в 2016 году Синод УПЦ МП обратился к тогдашнему президенту Петру Порошенко. В обращении архиереи УПЦ МП уверяли, что митрополит Александр стал «источником информационной грязи» и он распространял «сплетни и клевету».

«Поскольку в Обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, сразу после публикации я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всему епископату Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их выдуманном клеветническом характере. Ответа на мое письмо я не получил, поэтому в феврале 2019 года принял непростое для себя решение — судиться с подписантом обращения Блаженнейшим Онуфрием», — пояснил Драбинко.

Он добавил, что подал заявление в суд 15 февраля. Подготовительное заседание назначено на 29 мая.

Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Напомним, народного депутата от Оппозиционного блока Вадима Новинского совместно с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и экс-главой милиции Киева Валерием Коряком подозревают в попытке узурпировать власть в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Для этого, согласно материалам дела, в 2013 году они способствовали похищению архиепископа (сейчас митрополит) Александра (Драбинко). На тот момент он был помощником ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана).

Как уточнили в ГПУ, Новинский был переговорщиком в попытке узурпировать власть в церкви.

В УПЦ МП заступились за Новинского. В 2016 году представители структуры обратились к Порошенко, где назвали дело против Новинского надуманным.