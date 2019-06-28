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Непогода в Украине: обесточенными остаются 211 населенных пунктов

Вчера, 09:07
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sethink/pixabay.com

Украину накрыли дожди

В связи с осложнениями погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 211 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Ивано-Франковской области без света 70 населенных пунктов, в Киевской — 52, Черниговской — 26, Сумской — 23, Житомирской — 17, Черкасской — 15, Кировоградской — 4 и Черновицкой — 4.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, что 27 июня на Киев обрушился ураган, который нанес существенный материальный ущерб как самому городу, так и частной собственности его жителей.

Теги:   ГСЧС Электричество Погода

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