Непогода в Украине: обесточенными остаются 211 населенных пунктов Вчера, 09:07 367 Цей матеріал також доступний українською sethink/pixabay.com Украину накрыли дожди sethink/pixabay.com

В связи с осложнениями погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 211 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Ивано-Франковской области без света 70 населенных пунктов, в Киевской — 52, Черниговской — 26, Сумской — 23, Житомирской — 17, Черкасской — 15, Кировоградской — 4 и Черновицкой — 4.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, что 27 июня на Киев обрушился ураган, который нанес существенный материальный ущерб как самому городу, так и частной собственности его жителей.