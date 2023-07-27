Дожди и прохлада направляются на восток Украины. Синоптик рассказал NV о погоде на эти выходные 27 июля, 16:33 Дождь (Фото:Erik Witsoe via Unsplash)

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык рассказал о погоде на ближайшие выходные и на начало августа.

В Киеве сегодня дождь, чуть больше 20 выше нуля. Так по всей Украине? И сколько он еще продлится?

Украина большая, и погода тоже достаточно разнообразная. Жара сохраняется в основном на востоке, Приазовье. Там до 30 градусов максимальной температуры, и до 32. А вот остальные территории находится под влиянием атмосферного фронта. И поэтому идет дождь. Единственное, что на западе дожди понемногу прекращаются. И с запада на территорию страны поступает холодный воздух. Температура 30 градусов в течение этой недели уже будет постепенно проходить. И в выходные даже на востоке будет понижение температуры.

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Такая разница температур, до 33−35 на востоке, и одновременно 23 на западе, почему оно так в нашем государстве? И насколько это характерно вообще для украинского лета?

Характерно. Мы в умеренных широтах живем, поэтому у нас есть зима с отрицательными температурами, есть лето с плюсовыми температурами. И в течение всего года тоже есть какие-то определенные колебания температур. Когда в одной части страны температура одна, в другой существенно отличается от нее. Сейчас так сложилась синоптическая ситуация, меняется понемногу, откуда дует ветер. И поэтому на востоке сейчас еще тепло, а на западе уже холодно. Почему так? Потому что мы находимся территориально там, где такие изменения присутствуют. На экваторе таких перепадов нет, там в течение года колебания температуры пять-семь градусов.

Какие прогнозы на ближайшие дни? Особенно интересуют выходные дни.

Сегодня у нас четверг, поэтому сегодня-завтра будет дождливо в основном в центральной Украине. С юга до севера, в центральной части Украины, там будут сохраняться сложные погодные условия, будут наблюдаться дожди с грозами, с порывами ветра сильными, 22 метра в секунду. Даже кое-где выпадать будет град. И постепенно эта непогода будет двигаться на восток, и на выходные дни, 29 числа, будут наблюдаться такие погодные условия на востоке.

Уже сегодня в западных областях дожди прекратятся. В начале недели эта непогода там бушевала, а сегодня там преимущественно без осадков и постепенно понижение температуры уйдет. Ночные температуры 10−15 градусов, дневные температуры около 20 градусов. И это до конца недели. Начиная с выходных дней, на западе снова пойдет очередная порция теплого воздуха, повышение температуры, а прохлада сместится на восток. На востоке спадет жара, на выходные в восточных областях тоже без осадков, но температурный режим 23−28 градусов — дневные температуры, и 16−18 — ночная температура. Зато, в западных областях с 30 числа ожидается очередное изменение погодных условиях, снова начнет дождить.

В общем, непогода, начиная с запада, постепенно за три дня пройдет всю Украину. Таким образом, за три дня большая территория страны будет уже без дождей. Каких-то сложных погодных условий не ожидаем.

Начиналось лето с дождей, достаточно их было в июле, в августе так же часто будет идти дождь?

Мы смотрим на ближайшие дней 10, начало августа тоже не будет отличаться от конца июля. Тоже будут определенные колебания температуры, будут проходить дожди в определенных регионах. Существенных изменений погодных условий в августе не будет. Август прогнозируем в основном жаркий, но не засушливый, дождливый в пределах нормы, количество осадков ожидаем в пределах нормы.

Сколько продлится жара и лесные пожары в Европе?

Каждый год в Испании, Италии, Греции, Турции случаются лесные пожары. Каждый год они ликвидируют последствия, борются. В Греции будет сохраняться жаркая погода, особых изменений не ожидается. Это у них привычное явление. Ни одного года я не помню, чтобы у них каких-то пожаров не было, чтобы были дожди в этот период года.