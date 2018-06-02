Довольные болельщики и рекорд аэропорта Борисполь. Киев успешно справился с приемом финала Лиги чемпионов

Киевский финал Лиги чемпионов запомнился иностранцам гостеприимством хозяев, красивыми полицейскими-девушками и дешевым пивом, пишет журнал Новое Время.

Удалось выполнить программу-максимум

Финал ЛЧ - самое большое однодневное спортивное событие в мире. И хотя Киев не слишком удобен для иностранцев в плане авиасообщения, как минимум 30 тыс. человек прилетели в украинскую столицу ради главного матча турнира.

Как и во время проведения футбольного Евро-2012, который частично прошел в Украине, накануне главного матча Лиги чемпионов иностранная пресса была критично настроена по отношению к стране-хозяйке. “Британцев запугивали. Но фактически они получили позитивный опыт. Все было дружелюбно, комфортно, система сработала отлично”, - говорит Сергей Хижняк, менеджер по транспорту и мобильности финала ЛЧ.

На большом экране, установленном на Контрактовой площади, матч посмотрели 15 тысяч человек / Фото: Наталья Кравчук / НВ

По его словам, что касается транспорта, то городу удалось выполнить программу максимум: сразу по прибытию в Украину фанатов развозили автобусы к их зонам - парку Шевченко и дворцу Украина (там собирались болельщики Реала).

Кроме того, в день матча Борисполь установил свой рекорд - за сутки принял 52 тыс. пассажиров (с учетом всех рейсов). Только из Британии сюда прибыли 40 чартеров с болельщиками, и еще 31 - из Испании. “Плюс еще было сотни две Private jet [самолетов бизнес-авиации]", - говорит Хижняк.

В итоге аэропорт дополнительно заработал 31 млн грн.

В Украину на финал прилетали люди даже из Эквадора, Венесуэлы, Колумбии и Ганы.

Киев свои доходы еще не подсчитывал. Но за четыре дня специально подготовленную фан-зону на Крещатике посетили 230 тыс. человек. А сам матч на уличном экране - тот был установлен на Контрактовой площади - наблюдали 15 тыс. фанатов.

Киев глазами болельщиков

22‑летний испанский студент Адриан был одним из тех, кто приехал в Киев только на игру. 26 мая НВ встретил его на Большой Васильковской, когда он перекусывал бутербродами вместе с семьей, сидя на бордюре. Колбасу и мясо испанцы привезли с собой, а хлеб и пиво купили в магазине. “В Киеве много красивых девушек”, - успел заметить испанец.

Судя по тому, что возле испанской фан-зоны приезжие болельщики активно фотографировались с украинскими девушками-полицейскими, не один лишь Адриан оценил красоту украинок.

22-летний испанец Адриан (на фото второй справа) успел заметить, что в Киеве много красивых девушек / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Один из фанатов Ливерпуля - 40‑летний инвестбанкир из Сингапура Альмерик Омг - добирался в Украину через Катар и оказался на месте за несколько дней до матча.

В Киеве ему понравились церкви, памятник Родина-мать и то, что благодаря сервису такси Uber по городу удобно перемещаться.

Накануне приезда отель, в котором он резервировал номер, без объяснения причин отменил бронь. Но Омгу повезло: его друг нашел квартиру по Airbnb - онлайн-площадке для поиска и краткосрочной аренды жилья, - и сингапурец просто подселился к товарищу.

51‑летний Джон Виллис, почтальон из Ливерпуля, тоже добирался в Киев с пересадками: из Манчестера он с друзьями полетел в Брюссель, оттуда - во Вроцлав, а затем - в Киев. А обратный путь британцев лежал уже через Турцию - так вышло дешевле.

В целом киевский вояж Виллису и его товарищам обошелся недорого - по 700 фунтов (24,7 тыс. грн) на человека. Дешевизну украинской столицы отмечали в беседе с НВ и многие другие иностранцы.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года