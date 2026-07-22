Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пользуется наибольшим доверием среди украинцев. Следом за ним идет бывший министр обороны Михаил Федоров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Залужному доверяют 70% респондентов, Федорову — 65%, главе ОП Кириллу Буданову — 62%, а президенту Владимиру Зеленскому — 59%.

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Согласно результатам исследования, доверие боксеру Александру Усику выразили 54% украинцев, тогда как бывшему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому — 23%, а экс-президенту Петру Порошенко — 21%.

Фото: Социологическая группа «Рейтинг»

«За последнюю неделю уровень доверия к Михаилу Федорову вырос с 35% до 65%, а доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%», — отметили исследователи.

Опрос проводился 20−21 июля 2026 года. Методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview — телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов, отобранных путем случайной выборки номеров мобильных телефонов.

В исследовании приняли участие жители Украины в возрасте 18 лет и старше из всех областей, за исключением временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (погрешность — не более 3,1% при доверительной вероятности 0,95).