Достопримечательности Харькова предложили внести в список ЮНЕСКО

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Харьков
Фото: Olena via Flickr

Харьков

Украина инициирует внесение объектов культурного наследия Харькова в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук во время визита в Харьков, передает Харьковская облгосадминистрация.

"Если мы говорим о культурном наследии, то мы часто думаем, что это что-то, что было 1000 назад. Но это не так. Культурное наследие Харькова - это уникальное наследие ХХ века. Оно сейчас прорабатывается, и мы готовим досье, чтобы в список ЮНЕСКО были приняты те или иные объекты, которые есть в Харькове", - сказал министр.

По словам Нищука, два из восьми проектов, которые стали победителями конкурса Малые города - большие впечатления, находятся именно на территории Харьковской области.

"Это Шаровка и Чугуев. Эти проекты получат поддержку, в том числе финансовую - около 600 тыс. грн каждый", - отметил министр.

На данный момент в реестр уже внесено 971 объект культурного наследия Харьковской области, 34 из них - как памятники национального значения.

Напомним, что в Черновцах мастера студии писанкарства Життедай подготовили обращение в Минобразование об инициировании внесения украинской писанки в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

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