«Тонкие пуховички не лишние». Синоптик предупредила о бурных выходных и рассказала, где будет холоднее всего 6 мая, 05:23 Похолодание до заморозков (Фото:Sammyayot254/unsplash)

Уже сегодня ночью наблюдались заморозки на почве в северных областях, Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о похолодании на выходные и рекомендовала не пренебрегать прогулками, но одеваться на улицу потеплее.

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«Заморозки в ближайшие выходные — снова в Украине!

В ночь на субботу и воскресенье заморозки возможны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины (это скорее — Виннитчина, Кропивницкий с районами и Черкасщина).

В течение дня в субботу температура воздуха самой высокой предполагается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье — до +15+19 градусов, местами до +19+22 градусов.

В большинстве наших областей градусы будут более сдержанными, +11+16-ть.

Ветер ожидается с северо-востока, востока, умеренный, не очень комфортный, потому что порывистый, возможно даже до штормовых порывов, до 15−20 метров в секунду.

Поэтому подвязывайте поясницу на огороде, детям на прогулки возьмите шапочки, да и сами не слишком расслабляйтесь, хоть и солнце — холодный ветер, возьмите пудру на прогулку, чтобы селфи на сквозняках не вышло с красным носом.

Если рано куда-то уезжать или поздно возвращаться — по крайней мере, тонкие пуховички не лишние!

Большая часть Украины выходными попадет в сухую погоду (Антициклон Tina на карте внизу), лишь небольшие дожди в субботу возможны в Приазовье, и в субботу, и в воскресенье — местами в западных областях.

Кстати, в воскресенье, 7 мая существенно похолодает на западе Украины. (кроме Закарпатья), днем всего +8+12 градусов. Там много туристов в выходные — кто собирается, учтите этот прогноз.

В Киеве 6−7 мая ночью холодно, до заморозков, днем +11+13 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, даже солнечно, разве что в воскресенье утром увеличится облачность.

Но еще раз подчеркивает, что совсем не жарко, лучше потом расстегнуться или сбросить лишнюю одежду, чем трястись от холода".