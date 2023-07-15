Досрочная пенсия: кто из медиков может уйти на отдых на льготных условиях 15 июля, 07:50 Некоторые медицинские работники в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию (Фото:pexels)

Некоторые медицинские работники в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию на льготных условиях. Рассказываем, кто из врачей может выйти на пенсию на 5 и 10 лет раньше установленного срока.

Врачи-рентгенологи имеют право выйти на пенсию в 50 лет

Работа во вредных условиях уменьшает возраст выхода на пенсию от 5 до 10 лет. Списки таких льготных профессий принял Кабинет министров.

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В 50 лет выйти на пенсию могут лица, которые работали по так называемому списку № 1:

— мужчинам для этого нужно 25 лет общего стажа, из которых 10 лет льготного;

— женщинам — 20 лет стажа, из которых 7,5 лет льготного.

За каждый полный год работы по списку № 1 в стаж дополнительно засчитывается по одному году.

К льготным профессиям, предусмотренным списком № 1, относятся:

— врачи-рентгенологи, а также врачи, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);

— младшие специалисты по медицинскому образованию рентгеновских отделений (кабинетов)

— младшие специалисты по медицинскому образованию, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

На 5 лет раньше могут выйти на пенсию работников моргов, туберкулезных и онкологических учреждений, психиатрических учреждений

Согласно списку № 2 медики могут выйти на пенсию на 5 лет раньше. К этому списку относятся такие профессии:

— медицинские и фармацевтические работники, которые заразились при исполнении служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека;

— младшие медицинские сестры (санитарки-уборщицы) патологоанатомических бюро, центров, отделений, прозекторских, моргов;

— работники, занятые в противочумных учреждениях.

Работники, которые непосредственно обслуживают больных:

— в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

— в лепрозориях — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

— в психиатрических (психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях (отделениях), домах ребенка — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

— в домах-интернатах для психически больных, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей системы социального обеспечения — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В подземных больницах, расположенных в отработанных соляных шахтах:

— врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

— рабочие, которые работают под землей для поддержания в нормальном состоянии шахтных выработок больниц;

— в ожоговых и гнойных отделениях — врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В онкологических учреждениях (подразделениях), центрах, диспансерах:

— врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в отделениях и кабинетах химиотерапии;

— младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в детских отделениях;

— в рентгеновских отделениях (кабинетах) — младшие медицинские сестры по уходу за больными.