Досрочная пенсия: кто из медиков может уйти на отдых на льготных условиях
Некоторые медицинские работники в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию (Фото:pexels)
Некоторые медицинские работники в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию на льготных условиях. Рассказываем, кто из врачей может выйти на пенсию на 5 и 10 лет раньше установленного срока.
Врачи-рентгенологи имеют право выйти на пенсию в 50 лет
Работа во вредных условиях уменьшает возраст выхода на пенсию от 5 до 10 лет. Списки таких льготных профессий принял Кабинет министров.
В 50 лет выйти на пенсию могут лица, которые работали по так называемому списку № 1:
— мужчинам для этого нужно 25 лет общего стажа, из которых 10 лет льготного;
— женщинам — 20 лет стажа, из которых 7,5 лет льготного.
За каждый полный год работы по списку № 1 в стаж дополнительно засчитывается по одному году.
К льготным профессиям, предусмотренным списком № 1, относятся:
— врачи-рентгенологи, а также врачи, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок);
— младшие специалисты по медицинскому образованию рентгеновских отделений (кабинетов)
— младшие специалисты по медицинскому образованию, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).
На 5 лет раньше могут выйти на пенсию работников моргов, туберкулезных и онкологических учреждений, психиатрических учреждений
Согласно списку № 2 медики могут выйти на пенсию на 5 лет раньше. К этому списку относятся такие профессии:
— медицинские и фармацевтические работники, которые заразились при исполнении служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека;
— младшие медицинские сестры (санитарки-уборщицы) патологоанатомических бюро, центров, отделений, прозекторских, моргов;
— работники, занятые в противочумных учреждениях.
Работники, которые непосредственно обслуживают больных:
— в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;
— в лепрозориях — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;
— в психиатрических (психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях (отделениях), домах ребенка — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;
— в домах-интернатах для психически больных, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей системы социального обеспечения — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;
В подземных больницах, расположенных в отработанных соляных шахтах:
— врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;
— рабочие, которые работают под землей для поддержания в нормальном состоянии шахтных выработок больниц;
— в ожоговых и гнойных отделениях — врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;
В онкологических учреждениях (подразделениях), центрах, диспансерах:
— врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в отделениях и кабинетах химиотерапии;
— младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в детских отделениях;
— в рентгеновских отделениях (кабинетах) — младшие медицинские сестры по уходу за больными.