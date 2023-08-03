Досрочная пенсия. Кто из украинцев может стать пенсионером в 50 лет 3 августа, 08:05 Многодетные родители имеют право на досрочную пенсию (Фото:Wiadomosci)

Некоторые категории граждан в Украине могут выйти на пенсию досрочно. Причем, выйти на пенсию раньше 60 лет разрешено как женщинам, так и мужчинам.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кто имеет право на досрочную пенсию

Право на пенсию в 50 лет имеют женщины, которые родили пятерых или более детей. Впрочем, для досрочной пенсии нужно также иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Видео дня

Кроме этого, на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать мужчины. Многодетный отец имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия.

Многодетный папа имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

Как оформить досрочную пенсию

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не ранее, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Если заявление было подано вовремя, выплаты будут поступать со дня 50-летия.

Если заявление будет подано позже трехмесячного срока, то выплаты начнут начислять не с даты достижения 50-летия, а с даты подачи заявления.

Какие документы необходимы для назначения пенсии

В ПФУ нужно предоставить следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность;

— документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж;

— свидетельства о рождении детей или их паспорт.

Напомним, в Украине для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году стаж должен составлять не менее 30 лет. А в 2024 году уже понадобится от 31 года стажа.

В общем, увеличение стажа запланировано до 2028 года, когда мужчинам и женщинам нужно будет официально отработать от 35 лет. Если в 2024 году вы не накопите от 31 года стажа, то придется ждать пенсионные выплаты в 63 или 65 лет.