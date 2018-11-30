Предвыборная кампания. Какие политические силы начали саморекламу преждевременно

Действующий президент Петр Порошенко, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер Самопомичи и мэр Львова Андрей Садовый являются самыми активными участниками преждевременной предвыборной кампании, свидетельствует исследование гражданской сети Опора. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В то же время список активных потенциальных кандидатов пополнил лидер Народного фронта, бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Он часто посещал регионы.

Публичная деятельность потенциальных кандидатов в президенты сохранялась в 18 из 25 регионов.

Особенности досрочной агитационной кампании в ноябре

В ноябре популярным способом коммуникации с потенциальными избирателями была внешнеполитическая реклама. Она распространилась за пределы областных центров и охватила населенные пункты поменьше. В этом сегменте лидерами стали Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Андрей Садовый. В других сегментах преждевременной предвыборной активности - печатная продукция и аудиовизуальные СМИ - доминируют Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Андрей Садовый и Петр Порошенко.

Марина Порошенко посетила 5 регионов в рамках презентации программы инклюзивного образования

Ключевые потенциальные кандидаты демонстрируют также высокий уровень личной вовлеченности в досрочную агитационную кампанию. Коммуникацию с избирателями и местными элитами они налаживают, посещая регионы. В ноябре Александр Шевченко провел 11 отдельных визитов в пределах 9 областей Украины, позиционируя такую ​​активность как внутрипартийные праймериз.

Чуть меньше областей посетили Валентин Наливайченко и Юлия Тимошенко. А вот по количеству посещенных населенных пунктов в пределах областей более интенсивную кампанию проводит Олег Ляшко.

В течение ноября лидер Радикальной партии посетил 18 населенных пунктов. Вместе с тем наиболее насыщенная программа визитов была у Юлии Тимошенко. Она провела 28 отдельных мероприятий во время визитов во все регионы.

Пропагандистско-информационная кампания

Именно партия Батькивщина Юлии Тимошенко потратила больше средств на пропагандистско-информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность за апрель-июнь 2018 года - более 25 млн грн. Такие данные сегодня обнародовало в своем отчете за второй квартал Национальное агентство по предупреждению коррупции.

К лидерам расходов на свою досрочную предвыборную кампанию также входят Радикальная партия Олега Ляшко, Самопомич Андрея Садового и Оппозиционный блок. Они потратили почти по 7 млн ​​грн. Партия президента Блок Петра Порошенко - почти 4 млн грн.

Визиты в регионы

Именно визиты в регионы стали одним из самых популярных способов привлечения внимания избирателей на региональном уровне к будущим участникам кампании, рассказал аналитик Опоры Александр Клюжев.

Около трети благотворительных мероприятий со стороны партий и кандидатов де-факто сопровождались агитацией

Совместно с потенциальными кандидатами в мероприятиях на местах, по его словам, участвуют и должностные лица. Хотя пока это явление не слишком масштабное.

"Вопрос участия лидера Народного фронта Яценюка в публичных мероприятиях на региональном уровне с участием министров Авакова, Жданова и других должностных лиц. Наши зрители поднимают вопрос о необходимости разграничения должностной и служебной деятельности, заканчивая оппозиционными лидерами парламентского уровня, которые имеют поддержку органов местного самоуправления", - отметил Клюжев.

Неизвестные источники финансорования

Из всех зафиксированных случаев благотворительной деятельности со стороны партий и кандидатов - потенциальных участников будущих президентских и парламентских выборов - около трети мероприятий де-факто сопровождались агитацией, отметил аналитик гражданской сети Опора Александр Неберикут. Таким образом, досрочная агитационная кампания проводится за пределами избирательных фондов, объемы расходов остаются неизвестными.

Около 50% всех зафиксированных наблюдателями в течение последних трех месяцев благотворительных мероприятий проводились не в масштабах всей области, а ограничивались территорией избирательных округов народных депутатов.

Массовым размещением наружной политической рекламы Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Андрея Садового охвачены все или почти все регионы Украины. В значительном количестве областей рекламу разместили также Олег Ляшко, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, Анатолий Гриценко. Этот вид агитации у каждого из кандидатов работает по-разному, отметил руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко. Но обойти его нельзя.

VIP-агитаторы

Ряд потенциальных кандидатов ограничивается массовой наружной рекламой в отдельных регионах. В частности, наружная реклама одного из лидеров партии Оппозиционный блок Александра Вилкула представлена ​​достаточно массово только в Киевской, Луганской, Николаевской и Полтавской областях, начала появляться и в Киеве.

Досрочная агитационная кампания проводится за пределами избирательных фондов

Активность VIP-агитаторов в пользу потенциальных кандидатов осталась на том же уровне, что и в прошлом месяце. Абсолютное большинство таких визитеров осуществила одноразовые поездки. Чаще всего путешествовала Марина Порошенко, которая посетила 5 регионов в рамках презентации программы инклюзивного образования.

По данным наблюдателей, в агитационных мероприятиях она участия не принимала. Также одним из самых активных визитеров был Александр Пономарев, который посетил 4 региона, где дал концерты в рамках публичных мероприятий с участием Юлии Тимошенко. Однако роль VIP-агитаторов, по словам экспертов, в рамках кампании, когда главные потенциальные кандидаты также путешествуют с визитами страной, является несущественной.