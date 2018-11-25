Дороги Житомира превратились в каток: автобусы не вышли на рейсы

В воскресенье, 25 ноября, в Житомире из-за гололеда и обледенения дорог приостановлено движение общественного транспорта.
Об этом сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия Житомирское трамвайно-троллейбусное управление Роман Мусийчук.
"Коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированным графикам. Коммунальные службы работают с 4-х утра, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", - сообщил он в Facebook.
Как сообщили Житомир.info в диспетчерской службе житомирского автовокзала, часть перевозчиков вообще отменила свои рейсы на сегодня.
Смотрите также
Руководитель Управления автомобильных дорог Сергей Янушевич объяснил, что транспортный коллапс в Житомире возник из ледяного дождя, который в условиях минусовой температуры мгновенно превратил дороги в каток.
"К сожалению, мы ожидали снег, а пошел ледяной дождь. Этого никто не мог предвидеть, но уже с 4 часов утра работали четыре большие машины - разбросали песчано-соляную смесь по дорогам. С 8 часов утра мы начали работать по тротуарам", - рассказал он.
Он выразил надежду, что к 14 часам весь город будет посыпан и обработан песчано-солевой смесью.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования