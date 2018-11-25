Дороги Житомира превратились в каток: автобусы не вышли на рейсы

В воскресенье, 25 ноября, в Житомире из-за гололеда и обледенения дорог приостановлено движение общественного транспорта.

Об этом сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия Житомирское трамвайно-троллейбусное управление Роман Мусийчук.

"Коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированным графикам. Коммунальные службы работают с 4-х утра, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", - сообщил он в Facebook.

Как сообщили Житомир.info в диспетчерской службе житомирского автовокзала, часть перевозчиков вообще отменила свои рейсы на сегодня.

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Руководитель Управления автомобильных дорог Сергей Янушевич объяснил, что транспортный коллапс в Житомире возник из ледяного дождя, который в условиях минусовой температуры мгновенно превратил дороги в каток.

"К сожалению, мы ожидали снег, а пошел ледяной дождь. Этого никто не мог предвидеть, но уже с 4 часов утра работали четыре большие машины - разбросали песчано-соляную смесь по дорогам. С 8 часов утра мы начали работать по тротуарам", - рассказал он.

Он выразил надежду, что к 14 часам весь город будет посыпан и обработан песчано-солевой смесью.