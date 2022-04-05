СБУ показала допрос пленных оккупантов: «Был приказ за пять дней дойти до Киева и захватить три моста»
Оккупанты рассказывают, в частности, о своих бесчинствах на территории Украины (Фото:Кадр видео СБУ)
Служба безопасности Украины показала допрос трех пленных оккупантов, где они рассказывают о мародерстве, убийствах и изнасилованиях женщин во время вторжения в Украину.
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Один из пленных контрактников говорит, что перед его батальоном ставилась задача за пять дней добраться из Беларуси до Киева и захватить три моста. Вместо этого чтобы выжить, он сдался в плен после 40 дней скитаний.
Говорит, что его коллеги «отрывались», устраивая бесчинства и мародерство: воровали технику, надувные лодки, драгоценности.
Чувство ненужности есть и у плененного фельдшера: «Оказывал медпомощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось, как сдаться».
Зато понял, что здесь «люди живут своей жизнью и не хотят нашего освобождения».
Другой оккупант делится с матерью: «Них*я мы не освободители. Мы вторглись на чужую землю… я сам себе не могу объяснить, что здесь забыл. Погнался за большими бабками, как придурок».
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