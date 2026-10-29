В оккупированных Олешках с 27 октября действует режим прекращения огня (Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что делегация из представителей Украины, США и РФ добралась до пункта, из которого 30 октября будет доставляться помощь в Олешки .

Об этом Арахамия написал в Telegram в четверг, 29 октября.

По его информации, на месте присутствуют представители СМИ трех стран для обеспечения «максимально прозрачного проведения очередного этапа гуманитарной миссии»

Реклама

Также 29 октября в соцсетях первой леди США Мелании Трамп появилась публикация с сообщением о том, что «гуманитарные лидеры направляются в Олешки».

«Пусть эта гуманитарная миссия положит конец страданиям и даст начало новой главе прочного мира между Россией и Украиной», — говорится в публикации Мелании Трамп.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Впоследствии Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.

Также Дмитрий Лубинец пояснил, что отправился в оккупированные Олешки в Херсонской области через территорию государства-агрессора РФ, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о ее результатах.