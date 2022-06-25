В Украине станет еще больше противокорабельных систем MLRS — Резников

25 июня, 00:05
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Алексей Резников (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Алексей Резников (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Возможность украинского фронта усилится на Черном море противокорабельными системами MLRS. Они уже есть в Украине, но придут еще дополнительные.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ICTV.

"Будет больше систем  MLRS и, соответственно, к ним ракеты с соответствующей точностью поражения и дальностью действия. Главное, что мы продемонстрируем нашим партнерам, что умеем применять эту доктрину», — отметил Резников.

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Министр добавил, что Минобороны продолжает обсуждать с партнерами необходимость в поставках танков и самолетов. Он подчеркнул, что пока политическое решение о предоставлении такой техники не принято.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Военная помощь Ракетный корабль Алексей Резников Война России против Украины

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