ВСУ против новых российских «мобиков». Нужна ли Украине дополнительная мобилизация в армию и планируют ли ее проводить: что известно 27 сентября, 15:07 Сюжет Украинские военнослужащие в Харьковской области, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Объявленная в России «частичная мобилизация» превратилась в волну принудительного силового призыва в российскую армию безотносительно к возрасту, опыту и состоянию здоровья. Ее официальная цель — привлечь в войско РФ 300 тыс. человек, вероятная скрытая цель — до 1−1,2 млн мобилизованных. Нуждаются ли теперь Вооруженные силы Украины в дополнительных ресурсах и ждать ли новой волны мобилизации в Украине?



НВ собрал главное, что известно о планах мобилизации в Украине по состоянию на 27 сентября.

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: позиция Офиса президента и Минобороны Украины

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Наиболее детальные комментарии о потребностях Украины в мобилизации после начала хаотического призыва в России дал за последние дни Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента. По его словам, неотложной потребности в срочной мобилизации в ряды ВСУ нет, дальнейшая ситуация будет зависеть от хода войны, заявил Подоляк в интервью Tagesschau и в комментарии Украинской правде. Он также призвал «не просто механически говорить о мобилизации, о ее дополнительном проведении», а учитывать потребности в качественных специалистах в рядах ВСУ.

Вот основные аргументы и разъяснения Подоляка.

Украина уже сформировала резервы, их основа — силы территориальной обороны (ТрО). Украина практически с первых дней «активно формировала свои резервы, структурировала через ТрО свои кадровые возможности, активно договаривалась о тренинговых центрах, в том числе с нашими партнерами», напомнил Подоляк. «Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Сегодня у нас нет необходимости объявлять дополнительную мобилизацию. У нас все есть, и мы готовы к большему количеству российских военных [на фронте]», — заверил Подоляк.

Перспектива новой волны мобилизации не исключена, но будет зависеть от хода войны и эффективности мобилизованных россиян на фронте. Подоляк напомнил, что «война — это постоянный процесс уточнений» и не исключил «оперативно-тактических изменений, дополнительных логистических действий». «Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России. Что и как они собирают? Какое количество отправят на передний край? Как эта масса себя проявит? И именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны», — отметил советник главы ОП.

Украина в любом случае не будет отправлять на фронт неподготовленных бойцов. ВСУ делают ставку на качественных подготовленных специалистов, подчеркивают в ОП. «Мы точно знаем, где сколько людей должно быть. Учитываем подготовку и моральное состояние», — подчеркнул Подоляк. Он заверил, что Украина лучше понимает «математику войны» и не будет повторять российский подход: «отправить на поле боя массу неподготовленного резерва, чтобы показать количество». «Для нас гораздо важнее иметь качественно подготовленных специалистов. Это война не стрелкового типа, а тяжелой артиллерии, сложной техники, специального программного обеспечения. Поэтому сегодня важно иметь именно специалистов, чем мы и занимаемся вместе с партнерами. Качество, а не количество», — отметил советник главы ОП.

Министр обороны Украины Алексей Резников после объявления мобилизации в России пока не комментировал возможное изменение потребностей ВСУ в человеческих ресурсах.

Однако за полторы недели до выступления Владимира Путина Резников предупреждал, что подавляющее большинство украинских мужчин должны быть готовы воевать.

Он напомнил, что, несмотря на гораздо меньший уровень потерь ВСУ в войне по сравнению с армией РФ, их все равно необходимо компенсировать.

«Эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды мобилизационного резерва», — сказал Резников. Он добавил, что пока идет война с Россией, украинские мужчины соответствующего возраста должны быть готовы «даже не быть призванными, а воевать».

Другие оценки потребностей ВСУ в дополнительной мобилизации

26 сентября британская газета The Financial Times, анализируя вероятное влияние российской мобилизации на ход войны, предположила в своем материале, что в 2023 году Украине придется увеличить численность ВСУ и постоянно заботиться о поставках новых партий современного западного оружия из-за объявленной в России «частичной мобилизации». На условиях анонимности один из украинских военнослужащих в беседе с журналистами FT дал понять, что в ВСУ отдают себе отчет во всех рисках увеличения численности российских войск на фронте. «Даже если у российских призывников нет мотивации — у них будет оружие», — отметил собеседник издания.

Украинская военная и общественная активистка Мария Берлинская в эфире Радио НВ также призвала украинцев не относиться легкомысленно к информации о волне российских мобилизованных — пусть и недостаточно подготовленных, — которые вскоре окажутся в Украине.

Берлинская убеждена, что, несмотря на пьянство, коррупцию, низкую мотивацию, плохое обеспечение и другие слабые стороны армии РФ, путинская мобилизация все равно будет иметь эффект.

«К нам [потенциально] заезжают до миллиона врагов. Эта война будет долгой, страшной и изнурительной, потому что это война ресурсов, и у нас их объективно меньше. <...> Война будет долгой и страшной, но народной и победоносной, поэтому готовьтесь. <...> Вы должны сделать конкретные вещи: должны уметь пользоваться оружием, понимать как наложить жгут, понимать медицину [на уровне оказания] первой медицинской помощи, должны [овладеть] базовыми тактическими навыками», — советует Берлинская.

Она также отметила необходимость правдивой коммуникации украинской власти с народом. По ее мнению, это поможет всем как следует подготовиться к новым угрозам, которые предстанут перед украинцами уже в ближайшие месяцы.



Впрочем, Украинская правда в своем материале о последствиях российской мобилизации со ссылкой на собеседников среди «военных и советников военных», объясняет: сейчас приоритетом для ВСУ видят не усиление внутренней мобилизации, а дополнительные поставки вооружения в Украину. УП приводит два аргумента:



на сегодняшний день Украину уже защищают 700 тысяч человек ( «Это в четыре раза больше активного сухопутного компонента российской армии в Украине. Даже если Россия соберет еще 300 тысяч военнослужащих, их совокупное число все равно будет меньше количества украинских военных», — пишет издание);



«Это в четыре раза больше активного сухопутного компонента российской армии в Украине. Даже если Россия соберет еще 300 тысяч военнослужащих, их совокупное число все равно будет меньше количества украинских военных», — пишет издание); главную роль как в активной обороне, так и в наступлении играет тяжелая техника, которой оснащены войска. ( «Я неоднократно приводил пример, когда один танк, в котором сидят 3 человека, держал батальон чуть ли не на 500 человек, сидящих без тяжелой техники. Это 3 к 500 — и 3 побеждают, потому что у них просто есть танк. Если россияне смогут посадить на тяжелую технику 300 тысяч мобилизованных, а мы наших 700 ( тыс.) — нет, вы же понимаете, у кого будет приоритет на поле боя», — объяснил УП нардеп от Голоса и военнослужащий Роман Костенко.

«Мы должны быть готовы к продолжению мобилизации, но это больше вопрос вооружения. Нам прежде всего нужно обращаться к партнерам, чтобы вооружить 700 тысяч наших мобилизованных», — резюмирует Костенко. Министр обороны Алексей Резников заверил, что Запад продолжит помогать Украине: «На Западе уже образовалась стойкая антикремлевская коалиция, стремящаяся к победе Украины. И мы будем получать поддержку от партнеров, в том числе оружием. В этом меня заверили мои коллеги — министры обороны», — заявил Резников УП.

В мае 2022 года, говоря о горизонтах наращивания оборонного потенциала Украины, Резников отмечал, что Минобороны ориентируется «на необходимость обеспечить один миллион людей, которые будут одолевать врага» (в контексте закупок и производства необходимых товаров для ВСУ).

А военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ отметил, что даже если сейчас Украина не нуждается в дополнительной мобилизации, «после победы над РФ, мы вынуждены будем готовиться к новой войне, если Россия не откажется от ядерного оружия и претензий на статус империи».

На каком этапе мобилизация в Украине сейчас? Какие специальности нужны ВСУ?

В конце августа Алексей Резников рассказал в интервью Голосу Америки, что в настоящее время в Вооруженных Силах Украины происходит мобилизация в основном специалистов конкретных специальностей, поскольку на тот момент в ВСУ не было необходимости в наращивании количества личного состава.

«Достаточно много уже мобилизовали в ряды ВСУ и не только ВСУ. Сейчас требуются конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связные, артиллеристы и так далее. Когда мы получаем продвинутое и более сложное вооружение натовского стандарта, то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами. Что мы, честно говоря, очень хорошо и делаем», — сказал Резников.

Еще 3 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о всеобщей мобилизации. Она охватывает всех военнообязанных граждан Украины, способных выполнять свой военный долг.

Во время военного положения в Украине имеют право не служить и не быть мобилизованными:

лица, которые на период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;

лица, кого медкомиссия признала временно непригодным к службе по состоянию здоровья ( до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии); мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю ( 18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы; мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки ( в возрасте до 18 лет);

в возрасте до 18 лет); те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход); народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

беременные военнослужащие;

те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); учащиеся и преподаватели заведений профессиональной ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;

профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени; соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; также 20 сентября Верховная Рада приняла законопроект, который дает право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу во время военного положения тем мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и которые были уже мобилизованы в ряды ВСУ.