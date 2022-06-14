Россия «пока не планирует» проводить дополнительный призыв в армию 14 июня, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в российскую армию для войны в Украине якобы не потребуется.

Об этом сообщает РИА-Новости.

Он подчеркнул, что в России якобы хватает «добровольцев».

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — заявил он.

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Говоря о сроках проведения так называемой «спецоперации», Бондарев назвал достижение ее целей «вопросом времени».

Он уверяет, что российские захватчики не идут по Украине «семимильными шагами» якобы из-за того, что украинские войска прикрываются «живым щитом» из мирных жителей.

«Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии», — сказал сенатор.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия продолжает проводить меры скрытой мобилизации для пополнения своих сил для участия в войне с Украиной.

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