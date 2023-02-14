«Никто не может объяснить». По какому принципу военные ВСУ получат доплаты 100 тысяч за февраль 14 февраля, 16:37 Выплаты военным 100 тысяч и 30 тысяч гривен — кому и по каким правилам насчитывают (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как 31 января сообщили в Министерстве обороны Украины, постановлением Кабинета Министров Украины с 1 февраля украинским военным отменили доплату 100 тысяч гривен, если лицо не на передовом.

Видео дня

Как сообщает BBC News Украина, до сих пор военным не могут объяснить принцип начисления доплат, даже если они находятся на передовой. В частности, военные в Херсоне могут потерять доплату в 100 тысяч, поскольку они находятся на правом берегу Днепра, в то время как зона боевых действий считается на левом в этом районе.

Военный говорит, что теперь зона боевых действий – это только левый берег Херсонской области, то есть «русские здесь воюют как сами с собой». Хотя обстрелы Херсона проходят постоянно, как и атаки россиян на правый берег.

«Это смешно, ведь боевая работа идет постоянно и прилеты по нам постоянно», - добавил он.

Однако вроде бы доплату в 30 тысяч гривен в месяц в данной ситуации военным не отменили.

« Никто толком не может нам ничего объяснить, все думают, что эта доплата - это и все», - добавил военный.

Кто и как насчитывает доплату 100 тысяч и 30 тысяч гривен

Ранее доплата в Херсоне составляла в общей сложности 100 тысяч гривен - 30 тысяч общая, плюс еще 70 тысяч за зону боевых действий.

По новым правилам, выплата за январь в феврале, за февраль в марте и т.д. осуществляется по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Журналисты издания получили от своих источников копию приказа главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 2 февраля, которым определены районы военных (боевых) действий на январь 2023 года.

По их данным, офицеры понимают этот приказ так, что пребывание только в этих районах дает право на выплату дополнительных 100 тыс. гривен военным, воюющим в составе сил обороны, официально указанных в документации.

Одновременно с этим, по примеру выплат за январь 2023 г., те, кто находится за пределами этих районов, но в непосредственной близости, доплату в 30 тысяч получили.