«Нужно быть честными». Данилов прокомментировал доплаты военным в 30 тысяч гривен 3 мая, 07:49 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возврат доплат военным в 30 тысяч гривен, заявил, что воюющие люди заслуживают большего, чем может позволить себе государство.

По словам Данилова, если люди находятся на передовой, на фронте – они получают плюс 100 тысяч гривен.

«Если они курсанты, если находятся в Мукачево или других городах, скажите, это будет справедливо, что они будут получать доплату как военнослужащие за выполнение каких-то военных вещей? Я считаю, что это несправедливо», – сказал он в эфире телемарафона.

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Секретарь СНБО отметил, что с 1 февраля военнослужащим повысили заработную плату.

«Нужно быть честными перед собой, понимать, что происходит у нас. Воюющие люди заслуживают большего, чем может позволить себе государство. Но люди, которые находятся, условно говоря, в глубоком тылу, получают соответствующее финансовое обеспечение - дополнительно добавлять им еще 30 тысяч…», — сказал он.

Данилов напомнил, что сегодня западные партнеры помогают Украине ресурсами.

«Дискуссия сегодня должна быть, но она должна быть открытой, искренней, а главное — справедливой», — добавил он.

Силовой блок Украины просит Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта №8312 с поправкой о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Они призывают его доработать и отказаться от популизма.

Среди подписантов – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

Авторы предлагают разработать нормативную базу по оплате труда защитников «более дифференцированно и главное с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны». Они хотят собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина, Генштаба и до конца мая совместно разработать законопроект, регулирующий этот вопрос.

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 их было решено отменить в тылу.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военным было подано несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.



10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющей вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.