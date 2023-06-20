Доплаты военнослужащим: какие важные изменения внесли в законопроект 20 июня, 15:01 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В обновленном тексте ко второму чтению законопроекта № 9342 о доплатах военным внесен ряд изменений, в частности обновление по выплатам пленным, пропавшим без вести и раненым, находящимся на лечении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, для раненых военнослужащих, которые временно находятся на лечении, пленных и пропавших без вести дополнительно будут выплачивать 100 тыс. грн. ежемесячно.



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Для тех раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров предусматриваются двухмесячные выплаты в соответствии с последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тыс. грн. В первом чтении эта сумма составляла 6 тыс. грн.

Дополнительное вознаграждение в размере 30−100 тыс. грн., которое ежемесячно выплачивается военнослужащим остается без изменений.

Железняк также добавил, что в обновленном тексте исчезли упоминания о доплатах полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. До этого планировалось установить им доплаты от 10 до 100 тыс. грн.

Изменился также размер дополнительной доплаты для инструкторов. В первом чтении минимальный предел составлял 10 тыс. грн, в первой версии ко второму чтению — 20 тыс. грн.

В финальной версии остановились на минимальном размере в 15 тыс. грн. и максимальном — 30 тыс. грн.

Кроме того, срочникам увеличили общую продолжительность ежегодного отпуска с 10 до 30 дней.

Железняк добавил, что выплаты срочникам оставили в размере 6 тыс. грн, курсантам — 2350 грн.

Сообщается, что Комитет еще не рассматривал текущий текст, поэтому финальная редакция может измениться. Голосование в зале состоится уже в этом месяце на ближайшем пленарном заседании.

Все доплаты будут выплачиваться на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабмином.

10 апреля Верховная Рада приняла правку к законопроекту № 8312, которая должна вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения, скорее всего, нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующий подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам надо сначала внести изменения в госбюджет.

2 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия опубликовал письмо украинских силовиков с просьбой отложить рассмотрение законопроекта № 8312 с поправкой о возвращении доплат военным в 30 тысяч гривен. Они призывают доработать его и отказаться от популизма.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военные подали несколько петиций, которые набрали необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющие вернуть выплаты.

30 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9342 о доплатах военнослужащим. Его предлагают на замену поправке о возвращении доплат в 30 тысяч гривен.