Доплаты пенсионерам за возраст: кто и сколько может получить 12 августа, 08:10 Доплаты пенсионерам за возраст (Фото:Depositphotos.com)

В Украине пенсионерам по достижении определенного возраста предусмотрены надбавки к выплатам. Рассказываем, кто может рассчитывать на доплаты и на какую сумму.

Доплаты по возрасту: от 300 до 600 грн

Право на доплату имеют пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен (размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год).

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Ежемесячная компенсационная выплата лицам, которые получают пенсию и достигли указанного возраста после 1 марта 2021 года, устанавливается и выплачивается с даты достижения ими вышеуказанного возраста.

Выплаты пенсионерамсоставляют следующий размер:

— 570 гривен — старше 80 лет;

— 456 гривен — от 75 до 80 лет;

- 300 гривен — от 70 до 75 лет.

Надбавка действует по всей территории страны. Деньги выплачиваются ежемесячно, в дополнение к основной пенсии.

Доплаты пенсионерам от ООН: от 100 до 900 грн

Дополнительную денежную помощь за счет средств ООН могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:

— они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;

— у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;

— которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе еДопомога (edopomoga.gov.ua).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн.

Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен. Если же пенсия 2900 гривен, то доплата от ООН составит 100 гривен.