Доплаты пенсионерам: кто и какие суммы получит в августе
Пенсионеры Украины могут получить дополнительные выплаты (Фото:Елизавета Сергиенко/Прессцентр НБУ)
В августе определенные категории украинских пенсионеров получат единовременную доплату. Рассказываем, кому и какие предусмотрены выплаты.
Кто получит доплаты в августе
Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.
Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.
Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.
Какие суммы доплат
Сейчас точные суммы доплаты неизвестны. Впрочем, они не будут ниже тех, что выплачивались в 2021 году.
Тогда доплаты составляли:
— лицам с инвалидностью I группы — 4421 гривны;
— II группы — 3906 гривен;
— III группы — 3391 гривны;
— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1491 гривны;
— лицам, имеющим особые заслуги перед государством — 4421 гривны;
— членам семей погибших — 966 гривен;
— участникам войны — 612 гривны.
Напомним, в июне 2023 года отдельная группа пенсионеров получила больше средств. Речь идет о выплатах, которые с апреля увеличились для тех пенсионеров, которые продолжают работать.