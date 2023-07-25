Доплаты пенсионерам: кто и какие суммы получит в августе 25 июля, 08:45 Пенсионеры Украины могут получить дополнительные выплаты (Фото:Елизавета Сергиенко/Прессцентр НБУ)

В августе определенные категории украинских пенсионеров получат единовременную доплату. Рассказываем, кому и какие предусмотрены выплаты.

Кто получит доплаты в августе

Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.

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Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

Какие суммы доплат

Сейчас точные суммы доплаты неизвестны. Впрочем, они не будут ниже тех, что выплачивались в 2021 году.

Тогда доплаты составляли:

— лицам с инвалидностью I группы — 4421 гривны;

— II группы — 3906 гривен;

— III группы — 3391 гривны;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1491 гривны;

— лицам, имеющим особые заслуги перед государством — 4421 гривны;

— членам семей погибших — 966 гривен;

— участникам войны — 612 гривны.

Напомним, в июне 2023 года отдельная группа пенсионеров получила больше средств. Речь идет о выплатах, которые с апреля увеличились для тех пенсионеров, которые продолжают работать.