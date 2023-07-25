Доплаты пенсионерам: стали известны суммы выплат ветеранам ко Дню Независимости 25 июля, 16:16 Доплаты к пенсии в августе (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Стали известны суммы единовременной денежной помощи ко Дню Независимости украинским ветеранам и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Кто получит доплаты в августе

Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.

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Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

Осуществление соответствующих выплат утвердил Кабмин, приняв 21 июля постановление Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

В этом году речь идет о выплатах в размере от 450 до 3100 грн.

Какие суммы доплат

Средства получат:

1. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

— I группы — 3100 грн;

— II группы — 2900 грн;

— III группы — 2700 грн.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн.

3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 грн.

4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 грн.

5. Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1000 грн.

6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.