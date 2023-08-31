Доплаты ООН пенсионерам: кто и сколько получит — нужно ли писать заявление 31 августа, 14:17 Доплаты ООН пенсионерам (Фото:edgarwinkler / pixabay)

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине начала проект доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий. Всего в течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в 9-ти областях Украины будут получать доплаты к пенсиям.

Кто может получить доплаты

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

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Сейчас в перечень областей вошли Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская и Харьковская, впрочем они могут меняться в зависимости от приказа Министерства реинтеграции.

«Во время войны украинцы, проживающие на территориях, где ведутся боевые действия, часто нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Совместный проект Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ВПП дал возможность обеспечить такую поддержку — и предоставить ее именно тем гражданам, которые точно не имеют денежных доплат из других источников. Это позволяет правительству Украины и международным партнерам направлять имеющийся у партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым гражданам пожилого возраста», — отметила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, которые:

— проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень);

— получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн;

— не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Размер доплат

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн.

Средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Нужно ли писать заявление на доплаты

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не нужно.

По состоянию на сейчас программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи минимум четыре месяца подряд. Общая сумма, которую ВПП предоставляет пенсионерам в этом месяце — примерно 115 миллионов гривен.

Сейчас программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.