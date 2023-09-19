Доплаты ООН к пенсии: кто и как начал выплачивать денежную помощь пенсионерам 19 сентября, 10:05 ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

Всемирная продовольственная программа ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала выплачивать денежную помощь пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны, которая зависит от размера пенсии.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

Кто может получить доплаты

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

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Сейчас в перечень областей вошли Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская и Харьковская, впрочем они могут меняться в зависимости от приказа Министерства реинтеграции.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, которые:

— проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень);

— получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн;

— не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Размер доплат

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП ООН в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн.

ПриватБанк осуществляет выплаты на карты банка без комиссий для получателей за счет средств ВПП ООН с указанием назначения платежа «дополнительная денежная помощь».

Нужно ли писать заявление на доплаты

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не нужно.

По состоянию на сейчас программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи минимум четыре месяца подряд.