Доплаты ООН пенсионерам: стало известно, будет ли учитываться помощь при назначении субсидии 7 сентября, 08:50 Доплаты ООН пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии (Фото:ООН)

Доплаты ООН пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Доплаты от ООН не будут учитывать при исчислении совокупного дохода

В Украине начали реализацию программы Всемирной помощи от ООН, в рамках которой помощь от организации будут получать пенсионеры, которые живут в зоне активных или возможных боевых действий и имеют пенсию до 3000 грн.

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Такую помощь не будут учитывать при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 28.07.2023 № 781 О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения.

Напомним, что согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Кто может получить доплаты

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, которые:

— проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень);

— получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн;

— не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Размер доплат и нужно ли писать заявление на помощь

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн.

Средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о пенсионерах, которые соответствуют требованиям программы, содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не нужно.

По состоянию на сейчас программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи минимум четыре месяца подряд.