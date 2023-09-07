Доплаты ООН пенсионерам: стало известно, будет ли учитываться помощь при назначении субсидии
Доплаты ООН пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии (Фото:ООН)
Доплаты ООН пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Доплаты от ООН не будут учитывать при исчислении совокупного дохода
В Украине начали реализацию программы Всемирной помощи от ООН, в рамках которой помощь от организации будут получать пенсионеры, которые живут в зоне активных или возможных боевых действий и имеют пенсию до 3000 грн.
Такую помощь не будут учитывать при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии.
Это предусмотрено постановлением Кабмина от
Напомним, что согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.
Кто может получить доплаты
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.
В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, которые:
— проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень);
— получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн;
— не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.
Размер доплат и нужно ли писать заявление на помощь
Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн.
Средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.
Информация о пенсионерах, которые соответствуют требованиям программы, содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не нужно.
По состоянию на сейчас программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи минимум четыре месяца подряд.