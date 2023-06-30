Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военным — что меняется 30 июня, 13:39 Зеленский принял изменения в отпусках и доплатах военным (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 9342 о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также прохождения военной подготовки.

Об этом говорится в проекте закона.

Доплаты военнослужащим

военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тыс. грн. пропорционально времени выполнения боевых задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом Министров Украины,

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военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тыс. грн пропорционально времени прохождения военной службы,

военнослужащим, получившим травму, связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной военно-врачебной комиссией, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 тыс. грн в течение всего времени пребывания в распоряжении,

курсантам ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 грн пропорционально времени обучения.

Отпуск для военнослужащих

особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 дней,

также возможен отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 дней,

Уточняется, что каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно,

Также часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена частями не более трех в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Военная подготовка для призванных по мобилизации

Согласно закону, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, которые ранее не проходили военную в Вооруженных Силах Украины и/или службу в других военных формированиях и правоохранительных органах, должны пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности.

Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть меньше одного месяца. Особенности и продолжительность подготовки по отдельным военно-учетным специальностям определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Командир обязан лично направлять на специальные курсы подготовки в учебные части военнослужащих, прибывших для доукомплектования частей во время действия военного положения и ранее не проходили военную службу и не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих тех, кто не проходил.

Соответствующий закон 29 июня приняла Верховная рада Украины.