Проблема не только в деньгах. Что не так с доплатами военным — объясняет экс-министр развития экономики

2 мая, 15:43
NV Премиум
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Посадка в 200 м от врага, разбитая артиллерией всех видов и калибров, где находятся пехотинцы 53-й бригады (Фото:Константин и Влада Либеровы / Instagram)

Посадка в 200 м от врага, разбитая артиллерией всех видов и калибров, где находятся пехотинцы 53-й бригады (Фото:Константин и Влада Либеровы / Instagram)

Силовой блок Украины просит Верховную Раду доработать законопроект № 8312 с поправкой о возврате доплат военным в 30 тыс. грн.

Среди подписантов — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

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Возврат 30 тысяч военным представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский ранее называл «актом популизма», за который депутаты проголосовали «под хорошими лозунгами: надо военным, защищающим нашу Родину, вернуть то, что у них якобы неправомерно было отобрано».

Как сейчас может развиваться ситуация, в интервью Radio NV объяснил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики в 2019—2020 годах.

— Выходит, что все-таки не будет принят возврат доплаты в 30 тысяч гривен?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Военные Интервью NV Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Передовая Фронт Радио NV Тимофей Милованов Война России против Украины доплаты

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