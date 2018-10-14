Допинг и деньги. Почему среди подростков стали популярны развлечения, грозящие смертью и инвалидностью

Ролик 21-летнего Павла Бумчика с катанием на крыше поезда метро собрал более 12 млн просмотров на YouTube

Острое желание прославиться и самоутвердиться толкает подростков к опасным увлечениям. В погоне за лайками в социальных сетях школьники рискуют жизнью, становясь героями экстремальных фотоснимков и видеороликов, пишет журнал Новое Время.

Подражание кумиру

Павел Бумчик, 21‑летний блогер из Житомира и кумир многих тысяч украинских подростков: его ролик с катанием на крыше поезда метро собрал более 12 млн просмотров на YouTube. Сегодня у него 1,6 млн подписчиков, среди которых немало тех, кто стремится повторить его опыт, то есть стать зацепером - кататься на поездах и электричках, но не в вагоне, а снаружи.

Это неплохой доход: самым популярным блогерам удается зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. Специалисты подсчитывают, что кумир украинских школьников Бумчик зарабатывает не меньше $ 2 тыс. в месяц на рекламе в YouTube.

“У них есть целые сообщества, и то, что они делают, - страшно: в Украине за минувший год погибли 12 подростков-зацеперов, в этом году уже двое”, - говорит Лариса Зуб, начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции Украины.

11‑летний Артур Колосовский приводит НВ на место, где два месяца назад погиб его друг Руслан Дзюбенко. Это отстойник для товарных поездов, расположенный в столице недалеко от станции метро Берестейская.

11‑летний Артур Колосовский показывает место, где погиб его друг - десятилетний Руслан Дзюбенко / Фото: Наталья Кравчук / НВ

30 июля компания местных ребят, младшему из которых едва исполнилось шесть лет, решила устроить тут пикник и провести фотосессию. Звали и Колосовского, но он отказался. “Я им говорю: не ходите туда, может ударить прилично, - вспоминает школьник. - Но Руслан хотел быть крутым, как Бумчик”.

Подражание кумиру закончилось трагически. Десятилетний Дзюбенко, который вел блог под псевдонимом Гром, залез на крышу вагона, но не удержался, схватился за высоковольтную линию и буквально заживо сгорел от удара током высокого напряжения.

14‑летнему Оскару Марченко повезло больше. Взобравшись на вагон на станции Киев-Волынский, он обернулся посмотреть, не заметили ли его сотрудники станции. Это последнее, что он помнит из событий того дня. Задев головой высоковольтные провода, школьник вспыхнул как спичка, получив ожог 65% поверхности тела.

14-летний Оскар Марченко, взобравшись на вагон, задел высоковольтные провода и получил ожоги 65% поверхности тела / Фото: Александр Медведев / НВ

Такие пациенты, как Марченко, в Киевском ожоговом центре не редкость. “20-30 лет назад таких не было вообще, теперь регулярно, семь-восемь случаев в год”, - рассказывает Людмила Сочиенкова, заведующая детским ожоговым отделением.

Культ уникальности и риск как допинг

Если в советское время культивировалось всеобщее равенство и безынициативность, то теперь наоборот - в почете уникальность и самопрезентация, объясняет современный феномен Илона Рашковская, психолог и преподаватель Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

Светлана Ройз, детский психолог и автор книг по детской и семейной психологии, называет подростковый возраст периодом тотального стресса. Современные родители редко могут дать ребенку чувства уверенности и спокойствия - их нет у них самих, говорит Ройз. В итоге каждый ребенок справляется со стрессом как может. “Одни дети выбирают то, что их оглушает, то есть наркотики и алкоголь, другие предпочитают встретить стресс действием, в том числе экстремальными увлечениями", - рассуждает психолог.

Переживание острого риска - это мощный стимулятор нервной системы

Переживание острого риска - это мощный стимулятор нервной системы, подчеркивает психолог и гештальт-терапевт Светлана Панина. И рискованное поведение может быть своеобразным допингом для подростков. Этим и объясняется тот факт, что, едва встав на ноги после тяжелых травм, некоторые из них снова подвергают свою жизнь опасности.

Допингом становится и виртуальное одобрение, которое в социальных сетях принято выражать посредством лайков. Привыкая получать внимание таким образом, подростки испытывают от каждого лайка к их селфи и просмотра их видео сравнимое с наркотическим удовольствие, говорит Ройз.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года