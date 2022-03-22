Доноры в Европе собрали почти 600 тысяч евро для помощи украинским зоопаркам 22 марта, 06:42 Цей матеріал також доступний українською Одесский зоопарк (Фото:Одесский зоопарк)

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) сообщила, что собрала 576,37 тыс. евро для помощи украинским зоопаркам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

Часть денег уже перечислили украинским зоопаркам. Они предназначены на пополнение запасов.

«Ситуация для украинских зоопарков остается крайне сложной», — отметили в ЕАЗА.

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Украинские зоопарки в основном пока не обращаются за помощью в переселении животных из зон повышенного риска.

«Нам известны некоторые конкретные просьбы о переселении и мы работаем над оценкой возможности удовлетворения этих просьб. Кроме того, была проделана и продолжается подготовительная работа для облегчения будущих переселений, если они станут возможными, и если зоопарки попросят об этом», — добавили в ассоциации.

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