"Донецк увозит кубок". В украинском клубе играет футболист, выступавший за Оплот Донбасса террориста Захарченко

Перед матчами Козаченко слушал "политинформацию" от российских наемников

За украинский футбольный клуб Каховка выступает игрок, который до недавнего времени играл за команду Оплот Донбасса, почетным президентом которой является главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.

Как сообщает портал most.ks.ua, речь идет о Сергее Козаченко из Краматорска.

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При этом, играя в 2016-2017 годах за Оплот Донбасса, он также участвовал в открытом чемпионате Ростовской области.

Также отмечается, что перед матчами игроки клуба террориста Захарченко слушали "политинформацию" от российских наемников.

За Каховку Козаченко начал играть в 2018 году. А когда весной команда стала обладателем Кубка области, он написал у себя в соцсети, что награда "уедет в Донецк".

Ранее сообщалось, что солист Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой Николай Санжаревский после допроса в СБУ признался в поддержке сепаратистов.