Обстрелы Донецкой области: за сутки Россия убила одного мирного жителя — ОВА 18 декабря, 08:25 За сутки Россия убила одного мирного жителя Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

За субботу, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще один ранен.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 17 декабря россияне убили одного мирного жителя Донбасса — в Часовом Яре. Еще один человек в области получил ранения», — написал Кириленко в телеграм-канале утром в воскресенье.

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Кириленко напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Каждый военный преступник будет наказан», — подчеркнул он.