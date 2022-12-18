Обстрелы Донецкой области: за сутки Россия убила одного мирного жителя — ОВА

18 декабря, 08:25
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За сутки Россия убила одного мирного жителя Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

За сутки Россия убила одного мирного жителя Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

За субботу, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще один ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 17 декабря россияне убили одного мирного жителя Донбасса — в Часовом Яре. Еще один человек в области получил ранения», — написал Кириленко в телеграм-канале утром в воскресенье.

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Кириленко напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Каждый военный преступник будет наказан», — подчеркнул он.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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