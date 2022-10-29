Готовились к атаке. Возле Майорска ВСУ точечными ударами уничтожили около 300 россиян — Генштаб 29 октября, 07:38 Украинские военные отразили атаки россиян в районах трех населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные точечными ударами уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к очередной атаки возле Майорска Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 29 октября.

Там рассказали, что еще около 60 легкораненых доставили в медучреждения Горловки. Также до 20 оккупантов ВСУ уничтожили в Червонопоповке Луганской области, около 30 — получили ранения разной степени тяжести.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки в районах трех населенных пунктов — Водяного, Каменки и Невельского Донецкой области.

Россияне нанесли четыре ракетных и до 25 авиаударов в течение 28 октября, совершили более 70 обстрелов из РСЗО и наносили удары по критической инфраструктуре и домам гражданских. Всего оккупанты атаковали более 35 населенных пунктов.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском — открывали огонь из разных типов вооружения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО оккупантов. На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и беспилотник. Военные ракетные войска и артиллерии поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты россиян.