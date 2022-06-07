Российские военные ударили ракетами по центру Курахово в Донецкой области, пострадали жилые дома и детский сад — видео последствий

7 июня, 14:10
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Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские военные в ночь на 7 июня нанесли ракетный удар по центру Курахово, в Донецкой области. В результате обстрела пострадала городская инфраструктура и жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Курахово Роман Падун.

По его словам, вражеский снаряд упал рядом с детским садиком, задев дошкольное учреждение и жилые дома.

На месте работают специальные службы, которые обследуют и фиксируют все повреждения, украинские взрывотехники разбирают остатки вражеских снарядов. По предварительным данным, повреждено 3 пятиэтажки.

Видео дня

«Обстрел Курахового — очередное напоминание жителям Донецкой области о том, что безопасных городов и мест на территории области нет. Только эвакуация способна спасти человеческие жизни. Не пренебрегайте возможностью уехать, пока это можно сделать относительно безопасно. В каждом населенном пункте организована помощь с транспортировкой и расселением людей в более безопасных областях Украины», — напомнили в Донецкой облгосадминистрации.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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