Российские военные ударили ракетами по центру Курахово в Донецкой области, пострадали жилые дома и детский сад — видео последствий 7 июня, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские военные в ночь на 7 июня нанесли ракетный удар по центру Курахово, в Донецкой области. В результате обстрела пострадала городская инфраструктура и жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Курахово Роман Падун.



По его словам, вражеский снаряд упал рядом с детским садиком, задев дошкольное учреждение и жилые дома.



На месте работают специальные службы, которые обследуют и фиксируют все повреждения, украинские взрывотехники разбирают остатки вражеских снарядов. По предварительным данным, повреждено 3 пятиэтажки.

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«Обстрел Курахового — очередное напоминание жителям Донецкой области о том, что безопасных городов и мест на территории области нет. Только эвакуация способна спасти человеческие жизни. Не пренебрегайте возможностью уехать, пока это можно сделать относительно безопасно. В каждом населенном пункте организована помощь с транспортировкой и расселением людей в более безопасных областях Украины», — напомнили в Донецкой облгосадминистрации.



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