В Донецкой области от российских обстрелов за сутки погибли пять человек
Россия продолжает убивать гражданское население в украинских городах (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
За прошедшие сутки, 6 августа, в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек, еще восемь — были ранены.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
«За 6 августа россияне убили пятерых мирных жителей Донбасса: трое в Бахмуте, одного в Авдеевке и одного в Благодатном. Еще восемь человек получили ранения», - написал Кириленко в Telegram утром в воскресенье, 7 августа.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в оккупированном Мариуполе и Волновахе.
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