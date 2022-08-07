В Донецкой области от российских обстрелов за сутки погибли пять человек 7 августа, 11:33 Россия продолжает убивать гражданское население в украинских городах (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

За прошедшие сутки, 6 августа, в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек, еще восемь — были ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 6 августа россияне убили пятерых мирных жителей Донбасса: трое в Бахмуте, одного в Авдеевке и одного в Благодатном. Еще восемь человек получили ранения», - написал Кириленко в Telegram утром в воскресенье, 7 августа.

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Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в оккупированном Мариуполе и Волновахе.

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