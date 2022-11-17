Восстановить невозможно. В Донецкой области в 11 громадах, которые расположены вдоль линии фронта, не будет отопления 17 ноября, 21:20 В Донецкой области отопление не будет в 11 громадах, расположенных вдоль линии фронта (Фото:ri/Pixabay)

В Донецкой области отопление не будет в 11 громадах, которые находятся по линии фронта. Часть людей из многоэтажек будет перемещена в частный сектор, будут оборудованы пункты обогрева.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

«Людям даже в таких сверхсложных условиях предложено перемещаться вглубь области, места для этого соответствующие предусмотрены», — сказал он.

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Кириленко уточнил, что часть людей из многоэтажек будут перемещены в частный сектор, также будут развернуты пункты обогрева. Уже выделены и розданы необходимые средства для закупки металлических печей, где есть необходимость и возможность их устанавливать. Также выделены и распределены субвенции между общинами на закупку людям дров на зиму.

Кириленко отметил, что из прифронтовых населенных пунктов люди уже максимально уехали, потому что враг продолжает применять там тактику выжженной земли.

Жители восьми областей Украины смогут получить дрова от государства бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в органы местной власти.

Право их получить имеют все, но власти будут выдавать дрова, учитывая приоритетность.