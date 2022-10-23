Три человека погибли в результате российского обстрела Курдюмовки в Донецкой области

23 октября, 15:19
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Россия постоянно обстреливает Донецкую область, убивая мирных жителей (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Россия постоянно обстреливает Донецкую область, убивая мирных жителей (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Три человека погибли в результате российских обстрелов Курдюмовки Донецкой области в ночь на воскресенье, 23 октября.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, артиллерийские снаряды уничтожили два дома в поселке. Под обломками одного из них погибла супружеская пара, в пожаре во втором доме погиб мужчина.

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Также под вражеский обстрел попала больница в Бахмуте. Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии.

К счастью, никто не пострадал, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна.

«Снова и снова россияне бьют по нашей гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику. Это чистый террор против мирного населения. Россия - государство-террорист», - подчеркнул Кириленко. 

Он призвал жителей области эвакуироваться на фоне постоянных российских обстрелов.

"Это еще одно из многочисленных российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области, особенно жители прифронтовых общин. Прошу всех – эвакуируйтесь. Не превращайте себя в мишень для россиян", — написал глава ОВА в соцсетях.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Восток Украины Торецк Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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