Силы обороны сдерживают наступление РФ возле Покровска — ОСГВ Хортица
Украинский военнослужащий в экипировке (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)
Российские оккупанты продолжают масштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация — на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.
На Покровском направлении противник пытался проводить наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Полтавка, Владимировка, Новоторецкое и Малиновка. Также атаки фиксировались вблизи Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки.
По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой.
«Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», — подчеркивают в ОСГВ Хортица.
На Новопавловском направлении враг активизировался в районах Малиевки, Ялты, Запорожья, Комара и Шевченко.
ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника, нанося ему потери и делая невозможным продвижение.
25 июня сообщалось, что российские войска оккупировали Андреевку и Константинополь в Донецкой области.