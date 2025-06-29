Российские оккупанты продолжают масштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области . Самая горячая ситуация — на Покровском и Новопавловском направлениях.

На Покровском направлении противник пытался проводить наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Полтавка, Владимировка, Новоторецкое и Малиновка. Также атаки фиксировались вблизи Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки.

По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой.

«Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», — подчеркивают в ОСГВ Хортица.

На Новопавловском направлении враг активизировался в районах Малиевки, Ялты, Запорожья, Комара и Шевченко.

ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника, нанося ему потери и делая невозможным продвижение.

25 июня сообщалось, что российские войска оккупировали Андреевку и Константинополь в Донецкой области.