Россияне за сутки убили двоих жителей Донбасса — ОВА

3 марта, 11:32
Поделиться:
Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российская армия за прошедшие сутки, 2 марта, убила двоих мирных жителей Донецкой области. Еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Два человека погибли от рук оккупантов в поселке Большая Новоселка Волновахского района, уточнил Кириленко.

Глава ОВА также опубликовал фото последствий ночных и утренних обстрелов по гражданским объектам Донецкой области.

Видео дня

Читайте также:
Есть ли жизнь после смерти. Как выглядит сегодня оккупированный Мариуполь и чем занимаются его жители — фоторепортаж
Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Восток Украины Война на Донбассе Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X