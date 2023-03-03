Россияне за сутки убили двоих жителей Донбасса — ОВА 3 марта, 11:32 Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российская армия за прошедшие сутки, 2 марта, убила двоих мирных жителей Донецкой области. Еще пять человек получили ранения.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Два человека погибли от рук оккупантов в поселке Большая Новоселка Волновахского района, уточнил Кириленко.

Глава ОВА также опубликовал фото последствий ночных и утренних обстрелов по гражданским объектам Донецкой области.

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