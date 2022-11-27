Погибли два человека. Россияне обстреляли Курахово Донецкой области

27 ноября, 15:40
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Российский снаряд попал в детскую площадку в Курахово Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российский снаряд попал в детскую площадку в Курахово Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские войска в воскресенье, 27 ноября, обстреляли из артиллерии город Курахово Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он опубликовал фотографии из города, на которых видно, что российский снаряд попал по детской площадке.

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Также в результате обстрела четыре дома получили повреждения.

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«Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь — россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским», — отметил Кириленко.

Он призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не рисковать жизнями.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Обстрел Курахово Павел Кириленко Война России против Украины

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