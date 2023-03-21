Россияне обстреляли Часов Яр из РСЗО, погибла супружеская пара 21 марта, 19:01 В результате многочисленных обстрелов города было повреждено около 15 частных и многоэтажных жилых домов (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Оккупанты во вторник, 21 марта, обстреляли Часов Яр Донецкой области. В результате российской атаки погибла пожилая супружеская пара.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителя Донецкой областной прокуратуры Анастасию Медведеву.

Медведева рассказала, что, по состоянию на 17:00, правоохранители выяснили, что в результате многочисленных обстрелов города было повреждено около 15 частных и многоэтажных жилых домов.

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«Пока известно о супружеской пожилой паре, которая погибла в результате попадания снаряда в их дом», — сообщает Медведева.

Также, по ее данным, житель многоквартирного дома получил ранения. Его госпитализировали в больницу. Медведева отметила, что предварительно обстрел города велся из РСЗО Торнадо.