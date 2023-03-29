Россияне обстреляли Часов Яр, есть погибший и раненый — Донецкая ОВА

29 марта, 23:26
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Войска РФ обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В Донецкой области российские оккупанты в среду, 29 марта, обстреляли Часов Яр. В результате один человек погиб и один был ранен.

Об этом сообщила представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона.

По ее данным, всего в Донецкой области за минувшие сутки было пятеро раненых. А за эти сутки в регионе из-за российских обстрелов один человек погиб и трое были ранены.

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«В частности, в Часовом Яру погиб один человек и один был ранен», — сказала Игнатченко.

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Она добавила, что самой горячей точкой в Донецкой области остается Бахмут, также сложная ситуация в районе Авдеевки.

Под обстрелы также, по данным ОВА, сегодня попали также Курахово и Очеретинская община. Захватчики обстреливают жилые дома, детские сады, школы.

В относительный тыл запускают ракеты, а ближе к линии фронта применяют РСО Град, Ураган, тяжелую артиллерию, сказала она.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Войска РФ Россияне Часов Яр

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