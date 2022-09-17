Донецкая область. Армия РФ обстреляла Константиновку, среди раненых ребенок — ОВА 17 сентября, 17:01 Армия РФ обстреляла 17 сентября Константиновку в Донецкой области (Фото:Константиновская городская военная администрация/Facebook)

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области в субботу, 17 сентября. Среди людей, получивших ранения в результате атаки, — ребенок.

Об этом сообщает Донецкая ОВА. Там заявили о пяти пострадавших.

По данным Константиновской городской военной администрации, российский снаряд ударил возле одной из многоэтажек в центре города. Там сообщили о травмировании восьми человек, в том числе двухлетнего ребенка.

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Информацию о повреждениях устанавливают.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские военные убили двух мирных жителей в Святогорске и Бахмуте, еще 11 — получили ранения.

Утром 17 сентября оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС в Донецкой области — на территории станции повреждено оборудование.



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