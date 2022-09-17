Донецкая область. Армия РФ обстреляла Константиновку, среди раненых ребенок — ОВА
Армия РФ обстреляла 17 сентября Константиновку в Донецкой области (Фото:Константиновская городская военная администрация/Facebook)
Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области в субботу, 17 сентября. Среди людей, получивших ранения в результате атаки, — ребенок.
Об этом сообщает Донецкая ОВА. Там заявили о пяти пострадавших.
По данным Константиновской городской военной администрации, российский снаряд ударил возле одной из многоэтажек в центре города. Там сообщили о травмировании восьми человек, в том числе двухлетнего ребенка.
Информацию о повреждениях устанавливают.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские военные убили двух мирных жителей в Святогорске и Бахмуте, еще 11 — получили ранения.
Утром 17 сентября оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС в Донецкой области — на территории станции повреждено оборудование.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.