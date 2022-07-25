Войска РФ обстреляли Соледар, на местном заводе вспыхнул пожар — ГСЧС 25 июля, 17:10 Пожар ликвидировали спустя несколько часов (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Российские оккупанты в понедельник, 25 июля, обстреляли завод Артемсоль в городе Соледар Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Спасатели прибыли ликвидировать пожар на заводе приблизительно в обед, говорится в сообщении.

Пресс-центр уточняет, что в результате обстрела территории завода Артемсоль загорелось складское здание.

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Уточняется, что погибших и пострадавших нет, а пожар ликвидировали спустя несколько часов.

От ГСЧС были привлечены пять человек личного состава и одна единица техники.

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