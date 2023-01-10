Войска РФ нанесли ракетный удар по частному сектору Константиновки — глава Донецкой ОВА

10 января, 18:52
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Оккупанты попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли русские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших», - сообщил он.

Видео дня

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Кириленко уточнил, что оккупанты попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов.

На месте работают спасатели и полиция.

https://www.youtube.com/embed/zgJ2-TYln80
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Константиновка

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