Войска РФ нанесли ракетный удар по частному сектору Константиновки — глава Донецкой ОВА
Оккупанты попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
«Еще один ракетный удар по Константиновке нанесли русские оккупационные войска. К счастью, обошлось без пострадавших», - сообщил он.
Кириленко уточнил, что оккупанты попали в дорогу в частном секторе, повредили ограждение одного из домов.
На месте работают спасатели и полиция.