В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица Россия изменила тактику своих атак, в частности штурмов. Теперь российские войска продвигаются малыми группами, хотя их количество не уменьшается.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в субботу, 26 июля, сказал представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов.

«Они уже происходят, просто происходят немного в другом формате. Если раньше, например, условно говоря, шли большие группы „мяса“, то сейчас это постоянный малый поток „мяса“, который просто не прекращается», — пояснил Трегубов.

По его словам, раньше россияне совершали атаки большими группами, в частности отделениями, а теперь их отряды разбиты на малые группы, состоящие из двух, трех или пяти человек.

«Если раньше москали, скажем так, были упакованы порционно, большими порциями, то сейчас москали пакуются малыми порциями. Но, в принципе, общий вес остался тем же», — добавил он.

Также он отметил, что основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки в Донецкой области.

25 июля командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач заявлял, что на Краматорском направлении российские войска пытаются прорываться к позициям ВСУ на мотоциклах или даже в костюмах собак.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России не имеет серьезных прорывов на фронте. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.